นายกฯ แถลงผลเข้าร่วมประชุม WEF 2026 ชูบทบาทไทยในฐานะพันธมิตรที่ทุกฝ่ายไว้วางใจ

วันนี้ (27 ม.ค.) เวลา 12.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum Annual Meeting 2026 (WEF 2026) ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ร่วมกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายอนุทิน ระบุว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ทีมไทยแลนด์เข้าร่วมเวทีหารือระดับโลก เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมทั่วโลก เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาในระดับนานาชาติ ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมบทบาทของประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลก
โดยจากการร่วมประชุมฯ ประเทศไทยได้ยกระดับภาพลักษณ์และจุดยืนที่มีความเป็นกลางบนเวทีโลก เป็นพันธมิตรที่ทุกฝ่ายไว้วางใจ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ผ่านการลงทุนทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ โดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมมูลค่าประมาณ 5 แสนล้านบาท
ทั้งนี้ ผลจากการประชุมสะท้อนถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดให้เพียงพอ เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต รวมถึงต้องค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองให้ชัดเจน และใช้ความไว้วางใจเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว