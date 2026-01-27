xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย พุ่งขึ้น 24.62 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 31,991.39 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 ม.ค.) ดัชนี set index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,331.69 จุด ปรับขึ้น 24.62 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.88 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 31,991.39 ล้านบาท