กสทช.รอหลักฐาน บก.ปอท.ก่อนดำเนินคดีผู้ประกอบการโทรคมนาคมลอบให้บริการเน็ตกัมพูชา

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) รอหลักฐานจากกองบัญชาการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) และสืบสวน สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามที่ บก.ปอท. ได้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช. และขอให้ร่วมลงพื้นที่ จ. สระแก้ว เป็นการเร่งด่วนเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่่ผ่านมา
หลังจาก บก.ปอท. ได้รับการประสานจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งว่า พบหมายเลขประจำ IP Address ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ถูกเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและใช้รับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นบัญชีม้าแถวที่ 1 โดยโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร และพบว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งตรงกับข้อมูลการรับแจ้งความของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลังจาก บก.ปอท. ได้รับการประสานจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งว่า พบหมายเลขประจำ IP Address ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ถูกเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและใช้รับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นบัญชีม้าแถวที่ 1 โดยโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร และพบว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งตรงกับข้อมูลการรับแจ้งความของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ