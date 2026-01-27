ลาดตระเวนชายแดนสหรัฐฯ เตรียมถอนกำลังจากเมืองมินนิอาโปลิส หลังถูกกดดันหนัก

เกรกอรี โบวีโน หัวหน้าหน่วยลาดตระเวนชายแดนสหรัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เตรียมถอนกำลังออกจากเมืองมินนิอาโปลิส ในวันนี้ (27 ม.ค.) ท่ามกลางกระแสกดดันอย่างหนักภายหลังเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ในหน่วยฯ ยิงสังหาร อเล็กซ์ เพรตติ พลเมืองชาวอเมริกัน
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) อ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อท่าทีของโบวีโน และคริสตี โนม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ในการรับมือวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รัฐยังแสดงความไม่พอใจกรณีที่โนมตีตราเพรตติว่า เป็นผู้ก่อการร้ายในประเทศ และกล่าวหาว่าเพรตติชักอาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่ ทั้งที่ปืนดังกล่าวครอบครองอย่างถูกกฎหมาย และไม่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหรือวิดีโอใด ๆ มารองรับข้อกล่าวหานี้ได้เลย
