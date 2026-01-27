กกต.ประจวบฯ เปิดอบรมเตรียมความพร้อมรับมือเลือกตั้ง สส. - ออกเสียงประชามติ

นายศักดิ์ชัย เลิศกิตติวีฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการประจำเขตการเลือกตั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งสื่อมวลชนสำนักต่างๆเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่ตัวแทนวิทยากรเขตเลือกตั้ง เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีความกังวลอะไร คาดว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการน่าจะทราบผลได้ในช่วง 22.00 น. และกรณีที่มีใครมีหลักฐานในการซื้อเสียงเลือกตั้งให้นำหลักฐานที่มี ร้องแกคณะกรรมการเลือกตั้งได้ทุกเขตการเลือกตั้ง ในส่วนการลงประชามติอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกได้ทำความเข้าใจถึงการลงคะแนนเสียงโดยรายละเอียด ในหัวข้อ การลงประชามติ ได้มีการส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเล่มสีฟ้าไปยังบ้านเรือนไปยัวบ้านเรือนประชาชนโดยภายในเอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการการออกเสียงลงประชามติโดยเพื่อให้พี่น้องประชนได้มีความเข้าใจในการลงคะแนนออกเสียงในครั้งนี้
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตและจำลองสถานการณ์การจัดเตรียมคูหาเลือกตั้ง การคัดแยกบัตร และการจัดการหีบบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
