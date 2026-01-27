รองเลขาฯ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้าเปิดอบรมด้านสิทธิมนุษยชน-ความมั่นคง ปี 69

พ.อ.ปรีชา จันทคณางกูร รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลักนิติธรรม จรรยาบรรณ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
กิจกรรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับการอบรมระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 มกราคม 2569
