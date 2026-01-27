xs
เกิดเหตุดินถล่มในแคว้นซิซิลี ของอิตาลี ปชช.ต้องอพยพกว่า 1 พันคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ที่เมือง Niscemi ในแคว้นซิซิลี ประเทศอิตาลี ทำให้หน้าผาพังถล่มยาว 4 กิโลเมตร และบ้านเรือนหลายหลังมีความเสี่ยงที่จะพังตามลงมา ทั้งนี้ ประชาชนกว่า 1,000 คน ต้องอพยพออกจากพื้นที่แล้ว เพื่อความปลอดภัย