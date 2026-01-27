นายกฯ นำประชุม ครม.วันนี้ ปิดปากเงียบ! ปมเงินประกันสังคม

วันนี้ (27 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้า มาพร้อม ครม. โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เดินมาด้วย
ส่วนจะมีการหารือประเด็นเรื่องเงินประกันสังคมหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี ยิ้มและส่ายหน้า แต่ไม่ตอบคำถาม ก่อนจะหันไปคุยกับ น.ส.ตรีนุช โดย น.ส.ตรีนุช ไม่ได้ตอบคำถามเช่นกัน
