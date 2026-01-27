เมืองแม่กลองทุ่มงบฯ กว่า 45 ล. สร้างอาคารใหม่ ยกระดับการทำงาน-บริการ ปชช.

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล (นายกมิ้น) นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามหลังเดิม พร้อมก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่อีก 2 หลัง ว่า โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 45,750,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชน และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
