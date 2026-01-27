ภูมิใจไทยเตรียมจัดเวทีปราศรัยใหญ่ในกรุงเทพฯ ครั้งแรก รอฟังหมัดเด็ดจาก "อนุทิน"

นางศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลพื้นที่ กทม.พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความพร้อมในการจัดเวทีปราศรัยใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2539 เวลา 17.30-20.00 น. ที่บริเวณสวนลุมพินี ว่า จะนำโดยหัวหน้ามุมน้ำเงิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมดรีมทีมเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย รวมไปถึงนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจะขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมืองเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ ที่อาจไม่เหมือนกับเวทีอื่น
ส่วนจะมีนโยบาย หรือหมัดเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งหรือไม่นั้น น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ขอให้รอฟังจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่าจะมีสิ่งดีดีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกบ้าง
ส่วนจะมีนโยบาย หรือหมัดเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งหรือไม่นั้น น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ขอให้รอฟังจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่าจะมีสิ่งดีดีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกบ้าง