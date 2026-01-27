ผู้นำสหรัฐฯ เริ่มอ่อน หลังเผชิญแรงกดดันหลายด้านจากเหตุความรุนแรงใน ปท.

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองมินนีแอโพลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ว่า ผู้นำสหรัฐฯ เริ่มปรับท่าที หลังเผชิญแรงกดดันจากหลายฝ่าย โดยเตรียมถอนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางออกจากเมืองมินนีแอโพลิส หลังเกิดเหตุสลดเจ้าหน้าที่ไอซีอี ยิงประชาชนเสียชีวิตแล้ว 2 ราย เพิ่มกระแสต่อต้านพุ่งสูง
ทำเนียบขาวเผชิญกับความวุ่นวายหลายด้าน ทั้งคลิปวิดีโอเหตุการณ์ยิงกันครั้งล่าสุดที่แพร่หลาย การประท้วงบนท้องถนน รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์จากอดีตประธานาธิบดีอย่างนายบารัก โอบามา และนายบิล คลินตัน แม้กระทั่งจากภายในพรรครีพับลิกันของทรัมป์เอง
