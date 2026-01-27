กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 67-70 ลุยพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกในฤดูกาลนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังปฏิบัติการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567 – 2570 โดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ผลไม้ เช่น มีการบริหารจัดการทรัพยากร คุณภาพมาตรฐานแรงงาน และธุรกิจบริการด้านการเกษตร การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ผลไม้ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เช่น มีการเฝ้าระวัง ติดตาม โครงสร้างตลาด สถานการณ์การผลิตและการตลาด การอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานระบบ Cool chain การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาการค้าในตลาดใหม่ เป็นต้น การป้องกัน ควบคุม กำกับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าผลไม้ เพื่อรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพ เช่น การสร้างและพัฒนานักคัดนักตัดทุเรียน การให้บริการตรวจก่อนตัดในทุเรียน การให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานและระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น