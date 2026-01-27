"อนุทิน" ยันไทยยึดหลักแผนที่ 1:50,000 กำหนดเขตแดนประเทศชัดเจน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวหลังลงพื้นที่ชายแดน อำเภอตาพระยา และบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ว่า มาเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ตอนนี้เหมือนกับพื้นที่ภาคอีสานใต้ คือการดูแลพื้นที่ชายแดนให้กับพวกเราอย่างเต็มที่ ประสิทธิภาพ ความสามารถ ความพร้อมของกำลังพล ในการดูแลพื้นที่ของเรา ทั้งกองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังควบคุมสถานการณ์ได้ วันนี้คงได้เห็นแล้วว่าเรื่องการเยียวยาพี่น้องประชาชน ที่ประสบสภาวะภัยจากการสู้รบ เราได้ดำเนินการไปเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้จะไปต่อยอดถึงการให้การเยียวยาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน
ส่วนเรื่อง MOU 43 จะมีการพิจารณาอย่างจริงจังหรือไม่ เพราะอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของพื้นที่เขตแดนอีกในอนาคตนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่อง MOU 43 มีความคืบหน้า ซึ่ง MOU 43 ไม่ใช่มูลเหตุแห่งปัญหาของการสู้รบหรือความขัดแย้ง ซึ่งเรื่อง MOU 43 คุยกันมาอยู่ตลอด ในช่วงนี้ ได้มีการตกลงในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการกำหนดหลักเขตแดน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และขออย่างเดียวคือ ขอให้ยอมรับกัน และประเทศไทยยืนยันว่า เราใช้หลักแผนที่ 1:50,000 และชัดเจนเลยว่า เรายึดเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดเขตแดนของประเทศ
