ทร.ยันฝ่ายไทยยังอยู่ในยุทธภูมิได้เปรียบ กัมพูชายังไม่รุกล้ำเข้าพื้นที่ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองทัพเรือ ระบุถึงกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตตรงข้ามพื้นที่บ้านสามหลัง จ.ตราด ใน 3 พื้นที่ บ้านท่าเส้น บ้านหนองรี บ้านชำราก ว่า เขาดําเนินการในพื้นที่ของเขา สถานการณ์ขณะนี้ เป็นการวางกําลังเผชิญหน้ากับทหารไทย โดยทหารกัมพูชาได้ขุดคูเลตเพิ่มเติมตลอดแนวยาวประมาณกว่า 1 กิโลเมตร ขนานไปกับการวางกำลังของฝ่ายไทย เกิดขึ้นภายหลังหยุดยิงแล้ว ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเข้ามาปรับปรุงฐานที่มั่น ซึ่งห่างจากคูเลตของไทยประมาณ 500 เมตร

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ฝ่ายไทยยังอยู่ในยุทธภูมิที่ได้เปรียบ และไม่ได้มีการลุกล้ำเข้ามาฝ่ายไทย เขาดําเนินการในพื้นที่ของเขา

อย่างไรก็ตาม มีการตรวจพบกัมพูชาได้มีการบินโดรน ลาดตระเวนและสังเกตการณ์ฝ่ายไทย โดยทางฝ่ายไทยได้ทําหนังสือประท้วงไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ชี้ชัดว่าจะเปิดรอบใหม่ ซึ่งอยู่ในการเฝ้าระวังของฝ่ายไทย เพราะเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศ