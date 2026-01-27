xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +9.86 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 3,309.83 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย ภาคเช้าวันที่ 27 มกราคม 2569 ดัชนี Set Index เปิดที่ระดับ 1,316.93 จุด เพิ่มขึ้น 9.86 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 3,309.83 ล้านบาท