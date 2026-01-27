xs
สิ้นแล้ว "หลวงปู่ช่วย ฐิตวํโส" อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าค่าย พระเกจิดังเมืองชุมพร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (27 ม.ค.) วงการสงฆ์และศิษยานุศิษย์ในจังหวัดชุมพรต่างเศร้าโศก หลังทราบข่าวการละสังขารของ หลวงปู่ช่วย ฐิตวํโส หรือ พระครูวิมลภัทรกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าค่าย พระเกจิผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอำเภอปะทิวและพื้นที่ใกล้เคียง

หลวงปู่ช่วย ฐิตวํโส ได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อเวลา 04.45 น. ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สิริอายุ 92 ปี พรรษา 72 สร้างความอาลัยแก่คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง