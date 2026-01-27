xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 75,550.00 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 09:07 (ครั้งที่ 1) ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 74,650.00 บาท ขายออก 74,750.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ(ฐานภาษี) 73,162.16 บาท ขายออก 75,550.00 บาท