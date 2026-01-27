xs
xsm
sm
md
lg

อุตุฯ เตือนไทยตอนบน ภาคกลาง-กทม. รวมใต้ ยังมีอากาศเย็น ระวังปัญหาสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (27 ม.ค.) ว่า ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุม ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีกำลังปานกลาง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็น รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน