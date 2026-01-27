"ไลต์สวีตครูด" งวดส่งมอบ มี.ค.69 ร่วง 44% หลังพายุฤดูหนาวซัดถล่มภูมิภาคผลิต

หลังพายุฤดูหนาวซัดถล่มภูมิภาคผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ส่งผลทำให้สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 44 เปอร์เซนต์ ปิดที่ 60.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 29 เซนต์ ปิดที่ 65.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ สูญเสียกำลังผลิตสูงสุดราว 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ในกำลังผลิตของประเทศ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ หลังพายุฤดูหนาวซัดถล่มทั่วประเทศ ก่อความตึงเครียดแก่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้า
ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ สูญเสียกำลังผลิตสูงสุดราว 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ในกำลังผลิตของประเทศ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ หลังพายุฤดูหนาวซัดถล่มทั่วประเทศ ก่อความตึงเครียดแก่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้า