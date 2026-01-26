"อนุทิน"ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว มอบเงินเยียวยาเหยื่อกระสุนปืนใหญ่ BM-21

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกำลังภายนอกประเทศ จากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมพบปะให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำแนวชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการนันทะวงศ์ บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ในการนี้ นายอนุทิน พร้อมคณะ ได้ร่วมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ทุพพลภาพ 1 ราย เป็นเงิน 8,000,000 บาท และผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย รายละ 804,000 บาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 กรณีมีกระสุนปืนใหญ่ BM-21 จากฝั่งประเทศกัมพูชา ตกในเขตชุมชนพื้นที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ปัจจุบัน ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และอีก 3 ราย ได้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับการรักษาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง