นายกฯ ให้กำลังใจ ชรบ. 4 อ.สระแก้ว ชื่นชมเป็นกำลังสำคัญดูแลชายแดน

วันนี้ (26 ม.ค.) เวลา 17.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจ.สระแก้ว ณ โดมสวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
นายกฯ รับชมวิดีทัศน์สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ. ก่อนกล่าวแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน แม้ขณะนี้จะสามารถควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถประมาทได้ ประเทศไทยเป็นชาติที่รักสงบ เราไม่เคยคิดก้าวล่วงหรือรุกรานดินแดนของประเทศใด แต่ในขณะเดียวกัน หากมีการคุกคามต่ออธิปไตยของชาติ พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะปกป้อง และจะไม่มีวันยอมให้ผู้ใดเข้ามารุกรานแผ่นดินของเราได้
นายกฯ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยทุกคน ขอขอบคุณความเสียสละและความทุ่มเทของทุกท่าน การลงพื้นที่ในวันนี้ ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การดูแลความมั่นคงไม่ได้มีเพียงกองกำลังที่ถืออาวุธเท่านั้น แต่ยังมีพี่น้องชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหมู่บ้าน ดูแลบ้านเรือน ทรัพย์สิน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าทุกอย่างยังมีผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละ ความทุ่มเท และจิตอาสา ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องไปพักพิงอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
นายอนุทิน ยืนยันว่า จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการดูแล ตอบแทน เยียวยา และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ชรบ. เพื่อให้ทุกท่านมีกำลังใจในการดูแลพี่น้องประชาชนและลูกบ้านของตนให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความร่วมมือของพี่น้องชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
จากนั้น นายกฯ ได้ตรวจเยี่ยม พบปะทักทาย และให้กำลังใจแก่สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน จ.สระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,100 คน