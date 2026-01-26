เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน เร่งเติมน้ำ 9 แห่ง รับมือฤดูแล้ง-ป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เดินหน้าดำเนินการเติมน้ำแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเติมน้ำลงในวงบ่อซีเมนต์ที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมด 9 แห่ง ปริมาณรวม 3,600 ลิตร กระจายอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
การดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการดูแลรักษาสัตว์ป่าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แหล่งน้ำธรรมชาติในป่ามักเหือดแห้งและขาดแคลน ส่งผลให้สัตว์ป่าต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาน้ำดื่มและแหล่งอาหาร การจัดเตรียมแหล่งน้ำเหล่านี้จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งลดความเสี่ยงที่สัตว์ป่าจะต้องออกจากพื้นที่อนุรักษ์เพื่อไปหาแหล่งน้ำและอาหารในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าได้
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่สัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ การจัดหาแหล่งน้ำประดิษฐ์เหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถอยู่อาศัยในพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
ทั้งนี้ พบเห็นสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่สืบไป
พบเห็นสัตว์ป่าพลัดหลงหรือได้รับบาดเจ็บกรุณาแจ้งสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง