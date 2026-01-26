กกต.พีอาร์นโยบายพรรคการเมืองที่ต้องใช้จ่ายเงินในการโฆษณา เพื่อให้ ปชช.ใช้ประกอบการตัดสินใจ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 90/2569 วันที่ 26 มกราคม 2569
กกต.ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคการเมืองที่ต้องใช้จ่ายเงินในการประกาศโฆษณา เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 57 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา พ.ศ. 2568 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องรายงานนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่า 20 วัน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่จัดส่งนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินในการประกาศโฆษณาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 51 พรรคการเมือง ซึ่งขณะนี้นโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา และคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา และคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเสร็จแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประชาชนจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งต่อไป
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินในการประกาศโฆษณาของพรรคการเมือง โดยสแกน QR Code ด้านล่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444