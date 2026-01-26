GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 436 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่ารายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (25 มกราคม 69) ไทยพบจุดความร้อน 436 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นในพื้นที่เกษตร 204 จุด พื้นที่เขต สปก. 89 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 70 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 46 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 18 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่กัมพูชา 1641 จุด พม่า 540 จุด ลาว 208 จุด เวียดนาม 162 จุด มาเลเซีย 20 จุด