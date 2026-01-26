เปิดไทม์ไลน์นโยบายพรรคเพื่อไทย เมื่อ ‘ยศชนัน’เป็นผู้นำรัฐบาล

เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า เปิดไทม์ไลน์นโยบายพรรคเพื่อไทย เมื่อ ‘ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์’ เป็นผู้นำรัฐบาล ตั้งแต่ทำทันที - 1 ปี ครอบคลุมตั้งแต่ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส มีอะไรบ้างไปดูกัน
ทำทันที
- ปราบยาเสพติด จับผู้ค้ามาลงโทษ-ยึดทรัพย์ให้หมดภายใน 6 เดือน และกำจัดแหล่งผลิตให้จบสิ้นภายใน 1 ปี
- ปราบสแกมเมอร์ ยึด-อายัดทรัพย์ผู้กระทำผิดตาม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
- รัฐเป็นลูกค้า SME ไทย กระจายความมั่งคั่งจากบริษัทรายใหญ่สู่รายย่อย
3 เดือนแรก
- คนไทยไร้จน : เติมรายได้ให้ครบ 3,000 บาท/เดือน เริ่มลงทะเบียนใน 3 เดือน - เริ่มจ่ายเงินใน 6 เดือน
- สร้างเศรษฐีเงินล้าน วันละ 9 คน
- ยิ่งกว่าพลัส 70:30
- หวยเกษียณ
- สานต่อโครงการ SML: งบหมู่บ้าน
- รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
- ล้างหนี้วัยเกษียณ
- พักหนี้เกษตรกร
- ล้างหนี้นอกระบบ
- ผ่อนดีผ่อนฟรี
- ล้างหนี้เสีย
- X-ray ทุกพื้นที่ แยกผู้เสพยาเข้าสู่กระบวนการบำบัด
6 เดือนแรก
- ประกันกำไรสินค้าเกษตร 30%
- ลดค่าไฟ 3.70 บาท
- e-Commerce สัญชาติไทย
- เรียนได้งบ จบได้งาน 4 ปี 4 ล้านคน
- ทุน ODOS
- 30 บาท รักษาทุกที่ด้วย AI
- AI for ALL เรียนทันโลก
- ยกระดับเกษตรกรด้วย AI
- ยกเครื่อง SME ด้วย AI
- Smart City เมืองปลอดอาชญากรรม
1 ปี ทำได้
- บ้านเพื่อคนไทย ขยายโอกาสเพิ่มสิทธิ์เข้าถึงที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาให้คนไทยมีบ้านอย่างทั่วถึง