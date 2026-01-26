กรมควบคุมโรคเดินหน้ายกระดับป้องกันการจมน้ำ ตั้งเป้าลดตาย 35% ภายในปี 2578

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้ายกระดับการป้องกันการจมน้ำของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับมติสหประชาชาติด้าน Global Drowning Prevention และยุทธศาสตร์โลก ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ 35 ภายในปี พ.ศ. 2578 เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
วันนี้ (26 ม.ค.) แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามข้อเสนอของสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2569 ภายใต้คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 25 หน่วยงาน ร่วมกำหนดทิศทางการป้องกันการจมน้ำของประเทศอย่างยั่งยืน
แพทย์หญิงวรรณา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยดำเนินงานให้สอดคล้องกับมติสมัชชาสหประชาชาติ เรื่อง Global Drowning Prevention และนำยุทธศาสตร์โลกเพื่อป้องกันการจมน้ำ (Global Strategy for Drowning Prevention)