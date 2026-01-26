‘หมอชวลิต’ซัด สปส.กล้าออกมาภูมิใจผิดที่ผิดทางตัวเลขกำไรไม่ถึง 3%

ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล แพทย์รังสีรักษา ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ผลตอบแทน 8 หมื่นล้าน กับความภูมิใจที่ "ผิดที่ผิดทาง"
ในแวดวงธุรกิจ เวลาซีอีโอแถลงผลประกอบการ ถ้ากำไรโต ตัวเลขสวย ผู้ถือหุ้นก็ยิ้มแก้มปริครับ
แต่สำหรับ "กองทุนประกันสังคม" ที่เพิ่งออกมาแถลงข่าวใหญ่โต ว่าบริหารกองทุนได้ผลตอบแทนกว่า 8 หมื่นล้านบาท
แทนที่ "ผู้ถือหุ้น" ตัวจริงอย่างมนุษย์เงินเดือนที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนจะดีใจ หลายคนกลับรู้สึก "ตลกร้าย" และ "ขำไม่ออก"
เพราะถ้าถอดสูทนักลงทุน แล้วสวมเสื้อกาวน์หมอลงไปดูรายละเอียด ตัวเลข 8 หมื่นล้านที่ดูมหาศาลนั้น คิดเป็นผลตอบแทนจริงๆ ไม่ถึง 3%
ในมุมการลงทุน ตัวเลขนี้ถือว่า "ธรรมดามาก" ครับ
ไม่ได้น่าตื่นเต้นถึงขนาดต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ให้พวกเราต้องจำใส่ “กะโหลก”ไว้หรอกครับ
(หมอก็เป็นหนึ่งในผู้สมทบเงินกองทุนประกันสังคมทุกเดือนมาตั้งแต่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้มากกว่า 20 ปีแล้ว)
แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้น (ในทางลบ) ยิ่งกว่า คือ "คุณภาพชีวิต" ของคนจ่ายเงินครับ
มันเป็นความย้อนแย้งระดับชาติ ที่ระบบสาธารณสุขไทยกำลังเล่นตลกกับเรา
ทางฝั่ง "บัตรทอง" ที่รักษาฟรี ตอนนี้เขามีนโยบาย "Cancer Anywhere" (มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้)
เป็นมะเร็งปุ๊บ เดินเข้าโรงพยาบาลศูนย์ โรงเรียนแพทย์ ที่มีอาจารย์หมอระดับท็อป มีเครื่องมือล้ำยุค ได้ทันทีแบบไร้รอยต่อ
ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ ที่รัฐดูแลประชาชนได้ดีขนาดนี้
แต่พอกล้องแพนมาที่ฝั่ง "ประกันสังคม"
กลุ่มคนที่ถูกหักเงินเดือนไปทุกเดือน กลับต้องเจอกับสิทธิ "SSO Cancer Care" ที่ชื่อคล้ายกัน แต่คุณภาพต่างกันราวฟ้ากับเหว
ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ ติดล็อกอยู่กับ "โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง" ตามสิทธิ หรือถ้าเลือกได้ตามรายชื่อของ SSO Cancer Care ก็เทียบไม่ได้กับ Cancer Anywhere อยู่ดี
ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่า หลายแห่งไม่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับโรคมะเร็งที่ซับซ้อน
ครั้นผู้ป่วยมะเร็งอยากจะไปโรงเรียนแพทย์ที่มีความพร้อมกว่า ก็ติดเงื่อนไขยิบย่อย ขั้นตอนยุ่งยากเหมือนต้องไปขอส่วนบุญ ทั้งที่เป็น "สิทธิ" ที่เขาพึงได้จากการจ่ายเงิน
คนจ่ายตังค์... ได้บริการแบบขอไปที
คนรักษาฟรี... ได้บริการระดับพรีเมียม
ยังไม่นับหลายคนที่พยายามจะลาออกจากงานเพื่อให้ตัวเองเสียสิทธิประกันสังคม เพื่อจะใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาตัวเองนะครับ แล้วเงินที่จ่ายไปตั้งแต่ทำงาน จ่ายไปเพื่อ? ตายก่อนเกษียณก็ไม่ได้เงินก้อนอยู่ดี ขำไม่ออกใช่ไหมครับ
บางคนลาออกจากงานเพื่อให้ได้สิทธิครอบครัวข้าราชการก็เห็นมาแล้ว
เรียน คณะกรรมการประกันสังคมผู้ทรงเกียรติครับ
ก่อนที่ท่านจะออกมาอวดอ้างตัวเลขผลกำไร 8 หมื่นล้านในครั้งต่อไป
หมออยากให้ท่านลองวางตัวเลขบัญชีลง แล้วหันมาดู "บัญชีชีวิต" ของผู้ประกันตนบ้าง
การบริหารเงินให้งอกเงย มันเป็นหน้าที่พื้นฐานครับ ไม่ใช่เรื่องวิเศษอะไร
แต่การบริหาร "สิทธิการรักษา" ให้สมศักดิ์ศรีกับเงินที่ประชาชนจ่ายไป นั่นต่างหากคือ "ฝีมือ" ที่แท้จริง
ถ้าท่านยังปล่อยให้คนจ่ายเงิน ได้รับบริการที่ด้อยกว่าคนรักษาฟรี
แล้วยังกล้าออกมาภูมิใจกับตัวเลขกำไรทางบัญชีกะโหลกกะลา
หมอว่ามันเป็นความภูมิใจที่ "ผิดที่ผิดทาง" ไปหน่อย
ช่วยทำสิทธิประกันสังคมรักษามะเร็ง ให้ดีกว่า หรืออย่างน้อยก็ "เท่าเทียม" กับสิทธิบัตรทองให้ได้ก่อน
แล้วค่อยมาคุยเรื่องตัวเลขกำไร
แบบนั้น... มันถึงจะดู "สง่างาม" สมกับที่เป็นผู้บริหารเงินกองทุนของประชาชนครับ
ผู้ป่วยมะเร็งประกันสังคม แชร์ประสบการณ์ได้ครับ