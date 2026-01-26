อธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจความพร้อมมาตรการคัดกรองไวรัสนิปาห์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจความพร้อมมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus) ผู้เดินทางจากรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยสงสัยจะแยกกักและส่งต่อโรงพยาบาล และหลังกลับประเทศไทยให้สังเกตอาการ 21 วัน หากมีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ไอ และอาการทางเดินหายใจหรือทางระบบประสาท ให้รีบพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสอบถามสายด่วยกรมควบคุมโรค 1422 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้โดยสารที่ผ่านช่องทางการตรวจคนเข้าเมือง, การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง