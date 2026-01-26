xs
ราคาทองคำครั้งที่ 34 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 75,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.14 น. ครั้งที่ 34 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,800.00  บาท รับซื้อบาทละ 74,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,207.64 บาท