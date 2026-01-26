"เทพไท"วิเคราะห์"อรรถพล"หายไปไหน? ทำไม ภท.ไม่นำมาโฆษณาหาเสียง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อรรถพล หายไปไหน???
ผมเห็นข่าวนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยหลายเขต เป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ที่มีเพียง 2 คน คือนายอนุทิน ชาญวีรกุล และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เท่านั้น
ส่วนอีก 2 คนคือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ซึ่งได้ปฏิเสธการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หลังจากนายอนุทินเคยประกาศว่า จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคภูมิใจไทย แต่ยังรักษาน้ำใจยินยอมเป็นทีมบริหารให้กับพรรคภูมิใจไทยอีก หากพรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีก
ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้ใช้นางศุภจีเป็นจุดขายในการหาเสียงให้กับคนกรุงเทพ เพื่อหวังดึงคะแนนเสียงจากชนชั้นกลาง และกลุ่มอนุรักษ์นิยมบางส่วน โดยออกแคมเปญรักลุงตู่รักลุงหนูด้วย ทั้งที่ทีมบริหารจากบุคคลภายนอกที่ได้เชิญมาร่วมรัฐบาลของนายอนุทินมีทั้งหมด 4 คน คือนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
แต่ที่น่าแปลกใจ ทำไมพรรคภูมิใจไทย จึงนำเอา 3 คน มาโฆษณาหาเสียง เป็นจุดขายให้กับพรรคภูมิใจไทน ยกเว้นนายอรรถพลเพียงคนเดียว ที่หายสาบสูญจากการโฆษณาหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผลงานในกระทรวงพลังงานไม่โดดเด่นเพียงพอ สู้นายพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ได้ จึงไม่กล้าออกมานำเสนอหาเสียงกับประชาชน และพยายามใช้ชื่อของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์เป็นหลัก พร้อมโปรโมทและโฆษณาอย่างเต็มที่
ส่วนนายเอกนิติ ก็ออกอาการเก็บตัว นานๆครั้งกว่าจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และนายสีหศักดิ์เองแม้ว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวจริง ก็เคยเสียรังวัดตอนขึ้นเวทีดีเบตเรื่องMOU43 MOU44 ที่มีความเห็นขัดแย้งกับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยมาแล้ว
ดังนั้นพรรคภูมิใจไทย จะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียง 2 คนเท่านั้น การที่ใช้บทบาทของนายสีหศักดิ์ ออกเดินสายหาเสียงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะบุคคลอื่นไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค จะใช้เป็นตัวแทนพรรค ขึ้นเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอื่นๆ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และเป็นการเอาเปรียบพรรคอื่นๆ ที่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีขึ้นดีเบต