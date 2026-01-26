xs
ราคาทองคำครั้งที่ 29 ขึ้น 500 บาท รูปพรรณขายออก 75,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.20 น. ครั้งที่ 29 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,950.00  บาท รับซื้อบาทละ 74,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,359.24 บาท