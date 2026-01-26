รฟท.เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนถล่มในหลายพื้นที่

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าการรถไฟฯ และผู้แทนระดับฝ่าย สำนักงาน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างถล่มในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
การเข้าร่วมพิธีในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมและให้เกียรติ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมแสดงความอาลัยในนามขององค์กร
การรถไฟแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกครอบครัว และยืนยันว่าจะยังคงติดตามการให้ความช่วยเหลือและการดูแลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง