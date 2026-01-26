นายกฯ ปัดกลั่นแกล้ง ปมปลด "หมอสุภัทร" ชี้เป็นเรื่องภายใน สธ.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมติปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา มีความผิดในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ว่า เป็นเรื่องภายในกระทรวง ตนไม่รู้ทุกเรื่อง ต้องไปถามกระทรวงสาธารณสุข ตนไม่มีข้อมูล เชื่อว่าไม่มีการกลั่นแกล้ง
ส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการปลด นพ.สุภัทร มาจากประกาศทวงถามเงินเยียวยาซ่อมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ นั้น นายอนุทิน ระบุว่า เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นก่อนการประกาศยุบสภาไม่เพียงกี่วัน ในส่วนของการเยียวดูแลประชาชน ครัวเรือนละ 9,000 บาท ได้ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว และเป็นการช่วยเหลือเยียวยาทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพียงจังหวัดเดียว
นายอนุทิน ชี้แจงว่า เราจ่ายไม่เกิน 49,000 บาทต่อหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่า ได้หลังละ 49,000 บาท เราสำรวจความเสียหายตามจริง บางหลังอาจได้เป็นหลักพัน บางหลังได้เป็นหลักหมื่น หรือแม้กระทั้งหลักร้อย ขึ้นอยู่กับเสียหายที่กรมโยธาธิการไปร่วมสำรวจกับพื้นที่