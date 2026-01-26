หิมะถล่มฮอกไกโด ยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสาร 7 พันคนติดค้างที่สนามบิน

บริษัท ฮอกไกโด แอร์พอร์ตส์ (Hokkaido Airports Co.) ผู้ให้บริการสนามบิน เปิดเผยว่า ประชาชนราว 7,000 คนจำเป็นต้องค้างคืนที่สนามบินนิวชิโตเสะในจังหวัดฮอกไกโดในวันอาทิตย์ (25 ม.ค.) เนื่องจากเที่ยวบิน 56 เที่ยวที่เชื่อมต่อระหว่างสนามบินนิวชิโตเสะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นกับเมืองหลักอื่นๆ ได้ถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากหิมะตกหนัก
สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลจังหวัดฮอกไกโดว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 19.00 น.ของวันอาทิตย์ ตามเวลาท้องถิ่น เมืองซัปโปโรมีหิมะสูงถึง 54 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับเดือนมกราคม
ด้านบริษัท ฮอกไกโด เรลเวย์ (Hokkaido Railway Co.) ระบุว่า รถไฟกว่า 500 เที่ยวถูกยกเลิกเมื่อวันอาทิตย์เพื่อดำเนินการกำจัดหิมะ ซึ่งรวมถึงขบวนที่ให้บริการไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ และเส้นทางที่เชื่อมระหว่างซัปโปโรกับอาซาฮิกาวะและฮาโกดาเตะ โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ 130,000 คน ขณะที่รถไฟบางเส้นทางยังคงระงับการให้บริการต่อเนื่องในวันนี้ (26 ม.ค.)
ในเมืองซัปโปโร ทางเดินใต้ดินบริเวณใกล้กับสถานีซัปโปโรยังคงเปิดให้ใช้งานตลอดทั้งคืนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ โดย ณ เวลา 05.30 น.ของวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น มีประชาชนประมาณ 340 คน เข้ามาพักพิงในพื้นที่ดังกล่าว