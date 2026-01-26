xs
พุ่งต่อ! ทองปรับแล้ว 21 ครั้ง [+1,800] รูปพรรณขายออก 75,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.00 น. ยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปรับแล้ว 21 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 1,800 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 74,800 บาท ขายออกบาทละ 74,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 73,298.60 บาท ขายออกบาทละ 75,700 บาท