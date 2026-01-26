"โอ๊ค-เอม" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" เผยพ่อสบายดี ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้

นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค บุตรชายคนโต น.ส.พินทองทา ชินวัตร หรือ เอม บุตรสาวคนกลาง พร้อมคู่สมรส ทั้งคู่ ได้แก่นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ และ น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ
หลังใช้เวลาเข้าเยี่ยมประมาณ 40 นาที สมาชิกครอบครัวชินวัตรทั้ง 4 คนได้ออกมาจากเรือนจำ แวะทักทายและถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง
น.ส.พินทองทา กล่าวว่า คุณพ่อสบายดี โดยเมื่อถูกถามเรื่องโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงข่าวการพักโทษของนายทักษิณ ส่งผลต่อกำลังใจคนในพรรคอย่างไร นส.พินทองทา ไม่ได้ตอบคำถาม แต่ขึ้นกลับทันที
ด้านนายณัฐพงศ์ เปิดเผยถึงอาการล่าสุดว่า นายทักษิณ สุขภาพร่างกายดี โอเคดี ส่วนประเด็นคำถามที่ว่านายทักษิณ ได้ฝากฝังอะไรถึงพรรคการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ หรือไม่ นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า ไม่มีอะไรพิเศษ เน้นย้ำเพียงเรื่องสุขภาพที่ยังคงแข็งแรงดีโดยรวม