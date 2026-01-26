xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -4.12 จุด มูลค่าซื้อขาย 22,280.58 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 4.12 จุด หรือ -0.31% ที่ระดับ 1,310.27 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,280.58 ล้านบาท