ทางหลวงชนบทแจงปมไฟไหม้ตอม่อสะพานภูมิพล ยืนยันโครงสร้างปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ ตอม่อสะพานภูมิพล โดยมีการสรุปเหตุการณ์จากคำบอกเล่าของผู้ให้บริการเครน ซึ่งมีการระบุถึงประเด็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองเด็ก การคุมขัง มูลค่าความเสียหายประมาณ 15 ล้านบาท ค่าเช่าเครนขนาด 30 ตัน วันละ 13,000 บาท รวมถึงการระบุว่าส่วนสเตรงปูนด้านล่างของตอม่อสะพานได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ไปประมาณ 2 ใน 3 นั้น
กรมทางหลวงชนบท ขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอจากคำบอกเล่า ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด ซึ่งจากการตรวจสอบทางวิศวกรรมในเบื้องต้น พบว่าคอนกรีตตอม่อสะพานได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน เฉพาะบริเวณผิวคอนกรีตในจุดที่ถูกไฟไหม้ เมื่อทำการกะเทาะผิวคอนกรีตที่เสียหายออกพบว่าเนื้อคอนกรีตภายในยังคงมีกำลังอัดเป็นไปตามค่าที่ออกแบบไว้ ส่งผลให้โครงสร้างสะพานยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทาง นอกจากนี้ในส่วนของผู้กระทำความผิด ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังมิได้มีการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด สำหรับมูลค่าความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม กรมทางหลวงชนบท ขอยืนยันว่า ไม่ได้มีมูลค่าสูงตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินราคาความเสียหายอย่างละเอียด และเตรียมเข้าดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามหลักวิศวกรรมโดยเร็วที่สุด
กรมทางหลวงชนบทขอให้ประชาชนและผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวของทางราชการ เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และขอยืนยันว่าจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน