"ยศชนัน" นำผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ หาเสียงตลาดสดเทศบาลเมือง ชูนโยบาย 70:30

ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงที่ จ.ชัยภูมิ โดยสักการะพระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีประชาชนมารอมอบดอกไม้ พวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กำลังใจ พร้อมตะโกนว่า "นายกฯ เชน"
จากนั้น นายยศชนันและคณะ เดินหาเสียงช่วย นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 1 หาเสียงที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีประชาชนมารอต้อนรับ มอบดอกไม้ รวมถึงเข้ามาสวมกอดพร้อมให้กำลังใจ
ช่วงหนึ่งนายยศชนัน ได้พูดคุยกับแม่ค้าขายหมู พูดถึงนโยบาย 70 : 30 ที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาเดินตลาดกันเยอะๆ ขณะที่แม่ค้าบอกว่า ขอให้ได้ขายและได้รวย แม่ค้าบางคนเห็นหน้านายยศชนัน แล้วบอกว่าดูท่าทางใจดี พร้อมอวยพรให้ได้เป็นนายกฯ
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขอถ่ายรูปตลอดเส้นทาง
จากนั้นนายยศชนัน ได้แวะรับประทานอาหารเช้าเมนูต้มเลือดหมู พร้อมผู้สมัคร ก่อนเดินทางไปหาเสียงต่อที่จังหวัดนครราชสีมา