"ยศชนัน" นำผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ หาเสียงตลาดสดเทศบาลเมือง ชูนโยบาย 70:30

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงที่ จ.ชัยภูมิ โดยสักการะพระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีประชาชนมารอมอบดอกไม้ พวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กำลังใจ พร้อมตะโกนว่า "นายกฯ เชน"

จากนั้น นายยศชนันและคณะ เดินหาเสียงช่วย นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 1 หาเสียงที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีประชาชนมารอต้อนรับ มอบดอกไม้ รวมถึงเข้ามาสวมกอดพร้อมให้กำลังใจ

ช่วงหนึ่งนายยศชนัน ได้พูดคุยกับแม่ค้าขายหมู พูดถึงนโยบาย 70 : 30 ที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาเดินตลาดกันเยอะๆ ขณะที่แม่ค้าบอกว่า ขอให้ได้ขายและได้รวย แม่ค้าบางคนเห็นหน้านายยศชนัน แล้วบอกว่าดูท่าทางใจดี พร้อมอวยพรให้ได้เป็นนายกฯ

ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขอถ่ายรูปตลอดเส้นทาง

จากนั้นนายยศชนัน ได้แวะรับประทานอาหารเช้าเมนูต้มเลือดหมู พร้อมผู้สมัคร ก่อนเดินทางไปหาเสียงต่อที่จังหวัดนครราชสีมา