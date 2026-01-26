เรือเฟอร์รีล่มในฟิลิปปินส์ ดับ 13 ราย สูญหายกว่า 100

เกิดอุบัติเหตุเรือเฟอร์รีข้ามเกาะอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดบาสิลัน ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ช่วงเช้าตรู่วันนี้ (26 ม.ค.) โดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว 13 ราย ขณะที่อีกกว่า 100 รายยังคงสูญหาย จากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือรวมกว่า 300 คน
หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ประจำมินดาเนาตะวันตกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า เรือเฟอร์รีลำดังกล่าวเดินทางออกจากเมืองซัมบวงกา มุ่งหน้าไปยังเกาะโจโลในจังหวัดซูลู ก่อนอับปางในบริเวณใกล้กับเกาะบาลุกบาลุก จังหวัดบาสิลัน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ทีมกู้ภัยสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำได้แล้ว 13 ราย ขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกหลายสิบรายได้รับการช่วยเหลือโดยหน่วยยามฝั่ง เรือของกองทัพเรือ และเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้รอดชีวิตที่แน่ชัดยังคงอยู่ระหว่างการยืนยัน
ทั้งนี้ ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการระดมกำลังทั้งทางอากาศและทางน้ำเพื่อสำรวจพื้นที่เกิดเหตุ ท่ามกลางสภาพทะเลที่มีคลื่นลมแรง ขณะที่สาเหตุของการอับปางในครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนต่อไป