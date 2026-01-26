ทบ.ปัดข่าวลือ กัมพูชาปรับกำลังประชิดชายแดน ยืนยันยังไม่มีรายงาน

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีเพจ Thai Army ทหารไทย โพสต์ข้อความระบุ กัมพูชาอพยพอีกแล้ว รวมทั้งมีการโพสต์ข้อความว่า "ทหารกัมพูชาปรับกำลังประชิดชายแดนรอบวางทุ่นใหม่อีกเพียบรอบ 3 ไม่ต้องห่วงมาแน่" โดยระบุว่า ยังไม่ได้รับข้อมูล ปกติหากมีข้อมูลสำคัญอะไรที่ควรสื่อสารสังคม เราจะแจ้งให้ทราบ
ขณะที่แหล่งข่าวกระทรวงกลาโหม ยืนยันเช่นเดียวกันว่า ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้
ด้าน พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีการส่งข้อความทางไลน์อ้างมีเหตุปะทะชายแดน จ.อุบลราชธานี ว่า ยังไม่มีการรายงานเข้ามา ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง