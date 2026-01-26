คุม 3 เยาวชนทำแผนฯ ยิงเด็ก 13 ดับ เตรียมส่งฝาก-ค้านประกันตัว

ความคืบหน้ากรณีแก๊งวัยรุ่นยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มที่กำลังนั่งเล่นริมคลอง ภายในซอยพหลโยธิน 57 เขตบางเขน เป็นเหตุให้เด็กชายวัย 13 ปี ถูกกระสุนปืนเสียชีวิต วานนี้ (25 ม.ค. 69) ผกก.สน.บางเขน นำกำลังควบคุม 3 มือปืน ประกอบด้วย นายไอซ์ อายุ 18 ปี นายฟิล์ม อายุ 18 ปี และนายฟิวส์ อายุ 19 ปี ไปชี้จุดเกิดเหตุ
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือทั้ง 8 ราย ที่อายุเกิน 18 ปี ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่ สน.บางเขน และทั้งหมดจะถูกนำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาในเช้าวันนี้ (26 ม.ค.) พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์และมีอัตราโทษสูง