อดีตบิ๊ก ศรภ.ชี้ประเทศไทยอยู่ในมือคุณแล้ว วิเคราะห์ควรเลือกใครเข้ามาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในมือคุณแล้ว
โลกเราวันนี้ กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับ เพราะโลกกำลังเปลี่ยนจากโลกที่มีขั้วอำนาจเดียว มาเป็น โลกหลายขั้วอำนาจ (Multipolar reality) ผลกระทบต่อประเทศที่กำลังพัฒนาแบบไทย จึงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า มหาอำนาจใช้อำนาจทางการทหารที่ไร้รูปแบบ การเป็นสุภาพบุรุษ แบบที่ชาวตะวันตกเคยมี ก็เริ่มหายไป ทางการเมืองก็ขาดคุณธรรม การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของแต่ละชาติจึงกลับมาอยู่ที่ อำนาจของ “เรือปืน” อีกครั้งหนึ่ง เหมือนสมัยล่าอาณานิคมไม่มีผิด สิ่งสำคัญ คือ สหรัฐฯกำลังเปลี่ยนตัวเองจากตำรวจโลก มาเป็นโจรเสียเอง เพื่อปกป้องประเทศตัวเองไม่ให้ล้มละลาย ด้วยการใช้อาวุธนำการเมือง
สถานการณ์ของประเทศไทยก็ไม่ค่อยดีนัก เรามีรัฐบาล ที่เข้ามาทำประโยชน์ให้พวกพ้องมาอย่างต่อเนื่อง ทุจริตคอร์รัปชั่น จึงเพิ่มมากขึ้นแทบทุกหัวระแหง คนดีไม่มีโอกาสได้เข้ามาบริหารประเทศ ส่วนคนที่เข้ามาบริหารประเทศแม้จะมีคนดีอยู่บ้าง แต่ก็ขาดอำนาจในการตัดสินใจจริงๆ เหตุการณ์ร้ายทางชายแดนไทยมีขึ้นเกือบทุกด้าน ปัญหาเหล่านี้พร้อมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นมาทั้งสิ้น
ประเทศไทยจึงต้องการคนที่ทำงานเป็นจริงๆเข้ามาแก้ไข เพราะขนาดรัฐบาลนี้เอาจริงแล้ว ยังมีบริษัทคนไทยไปแอบขายสัญญาณเนต ให้กับริษัทที่เป็นญาติฮุนเซน ได้หน้าตาเฉย ปัญหาทางเศรษฐกิจ ก็อยู่ในภาวะที่พร้อมจะพังได้ทุกเวลา ถ้าก้าวผิดพลาดไป ประเทศไทยหมดเวลาที่จะลองผิดลองถูกแล้วครับ ผลกระทบจากการกัดกันเองของมหาอำนาจ ก็จะมาถึงไทยแน่ๆไม่ช้าก็เร็ว อยู่ที่ว่าจะตั้งรับกันอย่างไร เท่านั้น
วันนี้ มีพรรคการเมืองที่จะสามารถแข่งขันกันเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอน รวม 3 พรรค คือ (1) พรรคประชาชน (2)พรรคเพื่อไทย และ (3) พรรคภูมิใจไทย
หากลองมาดูองค์ประกอบของทั้ง 3 พรรค ให้ละเอียดหน่อย ก็จะพบว่า เราควรเลือกใครเข้ามาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
พรรค 🟠 การเก็บรายละเอียดผู้ที่มาสมัครเป็น ส.ส.ยังทำไม่ได้เรียบร้อย
จริยธรรมของสมาชิกก็ไม่ได้ดูแลกันอย่างจริงจัง งานใหญ่กว่านี้ จะทำอย่างรอบคอบได้อย่างไร ส่วนนโยบายค่อนข้างเพ้อฝัน จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรกันตอนหน้าสิ่วหน้าขวาน ทหารทุกประเทศเขาเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศกันทั้งนั้น เพราะตระหนักถึงภัยความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น แต่ พรรคนี้กลับมุ่งที่จะดองทหารไว้ ส่วนนโยบายชายแดน ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ปัญหาสถาบันฯก็ไม่ชัดเจน ฯลฯ ควรที่จะหาประสบการณ์เพิ่มซะก่อนดีไหม!
พรรค🔴 ตัวแคนนิเดตนายก ดูดีพอใช้ได้ แต่เพิ่งจบเรื่อง“อังเคิล” ไปหยกๆ พรรคกลับกล้าเสนอตัวนายก(เนฟฟิว) ขึ้นมาให้ประชาชนอีก ใน ขณะที่พรรคเองเป็นตัวเร่งรัดเรื่องกาสิโนมาก่อน ตลอดเวลาที่เป็นรัฐบาล จึงไม่ได้ทำอะไรมากนัก คราวนี้ก็เสนอนโยบายแปลกๆ เอาแค่นี้ก็พอพิจารณาได้แล้วกระมั้ง
พรรค🔵 โดนทั้งเรื่องเขากระโดง / สว.สีน้ำเงิน แต่กลับใช้เวลาแค่ 2 เดือน เข้ามาเป็นรัฐบาลแบบได้จังหวะ ก็สามารถดันทำงาน จนแทบจะแก้ปัญหาบ้านเมืองไปได้มากกว่า 50 % ที่สำคัญคือจบปัญหาชายแดน และ ชัดเจน เรื่องสแกมเมอร์ กาสิโน แล้วยังกล้าพาคนดีนอกพรรค 3 คนมาแย่งโควต้ารัฐมนตรีของพรรคอีก แบบที่ไม่มีพรรคไหนกล้าจะทำ
ลองเลือกกันเองนะครับ ..ชาติรอด เราก็รอด..ครับ