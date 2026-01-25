“ณัฐวุฒิ”ขึ้นปราศรัยขอนแก่น ซัด“สรัสนันท์” อดีต สส.ทิ้งเพื่อไทยไปภูมิใจไทย ปลุกคนขอนแก่นสั่งสอน

วันนี้ (25 ม.ค.) เวลา 18.20 น. ที่โดมเทศบาลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ เพื่อหาเสียงให้ นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขต 9 เบอร์2 พรรคเพื่อไทย โดยมีนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิข อดีต รมว.วัฒนธรรม นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย และผู้สมัคร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ทั้ง 11 เขต ร่วมเวที นอกจากนี้ นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช มารดาของร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช มาร่วมให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยบนเวทีปราศรัยด้วย
โดยเขตเลือกตั้งที่ 9 เป็นเขตพื้นที่ของ น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร อดีต สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย แต่ภายหลังยุบสภาฯ ได้ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย เพื่อลงสมัคร สส.ในเขตนี้ ทั้งนี้ เวทีปราศรัยมีประชาชนร่วมรับฟังการปราศรัยแน่นขนัด ส่วนใหญ่สวมเสื้อสีแดง และประชาชนบางรายเคยร่วมชุมนุมกับ นปช. โดยมีการชูภาพแกนนำคนเสื้อแดง สมัยที่มีการชุมนุมใหญ่ช่วงปี2553 -2557
จากนั้น นายณัฐวุฒิ ปราศรัยว่า สส. คนก่อนของพรรคเพื่อไทย ได้จากพวกเราไปโดยไม่ต้องยืนไว้อาลัย ไม่ต้องอาลัยใดๆทั้งสิ้น วันที่ 8 ก.พ. นี้เข้าคูหากาพรรคเพื่อไทย 2 ใบ นายณัฐพล หรือ สจ.มิ้น หน่วยก้านดี ไม่เกิน 2 สมัยจะได้เป็นรัฐมนตรี ถ้า 2 สมัยยังไม่ได้ให้ลุ้นสมัยที่ 4 พรรคเพื่อไทยไม่มีทิ้ง วันนี้พรรคเพื่อไทยคงมีการกระหน่ำให้เสียหาย แต่ไม่ใช่แนวทางของพรรคเพื่อไทย แต่ต้องเล่าให้ฟังบ้าง เพราะตนอยู่ในเหตุการณ์ คนเป็น สส.เขตนี้ยืนยันตลอดจะไม่ไปไหน
“นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้คุยกับผมว่า เพื่อนเชื่อกู สส.เขตนี้ น้องกูเองยังไงก็ไม่ไป ผมบอกว่าเพื่อน แต่พ่อมันไปแล้วนะ คนอื่นหลายคนบอกเขาอยู่แน่ เขาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย พอประกาศชื่อมีเสียงปรบมือ แต่ท้ายที่สุดเมื่อเกิดขึ้น ความจริงก็ปรากฎ และก็เป็นการตัดสินใจของประขาชนที่จะสั่งสอนเนักการเมืองก็เป็นเรื่องของประชาชนหมือนกัน” นายณัฐวุฒิ ระบุ
“โผล่ไปไทยสร้างไทย หักเลี้ยวมาเพื่อไทย แล้วไปภูมิใจไทยอีกแล้ว เมื่อความจริงปรากฎจับได้ไล่ทัน ก็ไม่บอกความจริง ไม่ไปๆ ดีนะที่ สจ.มิ้น ว่างอยู่ หัวใจสี่ห้องมีแต่พรรคเพื่อไทย ไม่เช่นนั้นพรรคเพื่อไทยจะหาคนลงไม่ทัน พอจัดคนลงได้จะได้รู้ไผเป็นไผ วิธีการให้คนระบายอึดอัดให้คนเมืองพล คนขอนแก่น ไม่ใช่อะไรก็ได้ ถ้าไม่ตรงไปตรงมา ก็กาเพื่อไทย ส่งเขากลับไป เอาเพื่อไทยเข้ามาแทน” นายณัฐวุฒิ กล่าว
นายณัฐวุฒิ ระบุว่า “พอมีประกันกำไรราคาสินค้าเกษตร ราคาพืชผลเกษตรจะเพิ่มขึ้น ข้าวเจ้า จะราคาขึ้น ข้าวเหนียวจะราคาขึ้น ข้าวเปลือกจะราคาขึ้น จะราคาตกอย่างเดียว ข้าวฟ่าง”
นายณัฐวุฒิ ปราศรัยว่า ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล อสม. ชรบ. ถ้าเสียชีวิตเอาไปเลย 1 ล้านบาท เอาหรือไม่เอา นโยบายนี้ไม่ต้องรีบร้อน แต่ให้เป็นนโยบายสุดท้ายของชีวิต ถ้ายังไม่ตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบ ส่วนคนไม่มีบ้านรายได้ไม่ถึง 50,000 บาท ต่อเดือน จะใช้ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยสร้างบ้านให้ จ่ายเพียงเดือนละ 4,000 บาทไม่ต้องดาวน์ อยู่ได้ 99 ปี
นายณัฐวุฒิ ระบุกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้ เพราะถูกคุมขังในเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อเอาชนะนายทักษิณไม่ได้ในวิธีการที่ถูกต้อง เวลานี้ถูกจองจำ และยึดทรัพย์ด้วย โดยระหว่างที่นายทักษิณ ถูกจองจำในช่วงวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาได้เปิดให้หลานได้เข้าเยี่ยม ปรากฏหลานได้ชวนนายทักษิณกลับบ้าน แต่นายทักษิณไม่รู้จะบอกยังไง เพราะถูกคุมขังอยู่ ทั้งนี้ติดคุกติดได้แต่จะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เอาฝ่ายตรงข้ามมาเล่นงาน อีกทั้ง พวกปฏิวัติรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญกลับไม่มีใครติดคุกแม้แต่คนเดียว
“คราวนี้รวมพลังอีกครั้งเอานโยบายพรรคเพื่อไทยไปแก้ปัญหา เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลนานาชาติ โดยตอนนี้มาถึงเวทีแล้ว คือ นายยศชนัน” นายณัฐวุฒิ ระบุ