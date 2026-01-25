ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "SME D Market" อุดหนุนผู้ประกอบการไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) จัดกิจกรรม “SME D Market” ประจำปี 2569 เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยหมุนเวียนกันออกบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีทุกปลายเดือนตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกชมเลือกซื้อสินค้าสนับสนุน SMEs ไทย ให้เศรษฐกิจคึกคักตั้งแต่ต้นปี
ประเดิมครั้งแรกภายใต้ธีม “ชอปเปิดปี ดีลเปิดใจ” พบสินค้าดีทั้งของกิน ของใช้ เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย ราคาประหยัด พร้อมโพรโมชันพิเศษ ลดค่าครองชีพ ในวันที่ 26 – 28 มกราคม 2569 ณ หน้าอาคารและชั้น 1 SME Bank Tower (BTS อารีย์) สอบถามเพิ่มเติม โทร.1357