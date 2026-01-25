ดีอี ยันข่าวจริงผู้ประกันตน ม.33/ม.39 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตลอดปี

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มกราคม 2569 AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 157,666 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 6,115 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 6,099 ข้อความ ตามมาด้วยช่องทาง Line 16 ข้อความ โดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 46 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 11 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 7 เรื่อง ซึ่งเป็นข่าวจริง 2 เรื่อง ข่าวปลอม 5 เรื่อง ได้แก่
อันดับที่ 1 ข่าวจริง เรื่อง ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตลอดปี
อันดับที่ 2 ข่าวปลอม เรื่อง อินเดียไม่รับผิดชอบดาวเทียมไทย สร้างความเสียหายมูลค่า 8 พันล้านบาท
อันดับที่ 3 ข่าวปลอม เรื่อง SET เปิดคาบเรียนพิเศษ หัวข้อวิชาความรู้หุ้น เรียนจบรับวุฒิบัตร ที่เพจ ห้องเรียนหุ้น
อันดับที่ 4 ข่าวจริง เรื่อง ช่วงเดือน มิ.ย.–ก.ค. 2569 จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ
อันดับที่ 5 ข่าวปลอม เรื่อง รับสมัครแรงงานเกษตรไปทำงานต่างประเทศผ่านกระทรวงแรงงาน สมัครได้ที่เพจ Australia Agency 49
อันดับที่ 6 ข่าวปลอม เรื่อง ธ.ก.ส. มีมติปี 2569 เปิดให้กู้สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
อันดับที่ 7 ข่าวปลอม เรื่อง เชิญชวนลงทุน หุ้น OR โดยผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางไลน์
สำหรับอันดับ 1 เป็นข่าวจริง : เรื่อง “ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตลอดปี” กระทรวงดีอี ได้ประสานร่วมงานกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ยืนยันเป็น “ข่าวจริง” ทั้งนี้ สปส. ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นการให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคมของทุกปี โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะช่วงพฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี
อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง โดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อ เลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้น และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด
หากประชาชน พบข่าวน่าสงสัย ข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแส และตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 (24 ชม.)