"ดร.อานนท์"แนะวิธีแก้ปัญหากองทุนประกันสังคมล้มละลายในอีก 15 ปีข้างหน้าที่ทำได้ง่ายสุด

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วิธีแก้ปัญหากองทุนประกันสังคมล้มละลายในอีก 15 ปีข้างหน้าที่ทำได้ง่ายสุด และทำแล้วแก้ปัญหาทันที คือ เงินสมทบใครส่งไปเท่าไหร่ ได้ผลตอบแทนเพิ่มพูนไปเท่าไหร่ ของแต่ละคน ก็จ่ายบำนาญให้เท่าที่เงินของแต่ละคนสมทบและงอกเงยมา อย่าจ่ายไปทุกเดือนจนตาย
คนแก่ก่อน เกษียณก่อน จะได้ไม่เอาเปรียบคนรุ่นหลังที่ยังไม่แก่ ใครส่งสมทบนานและมากพอ ต่อให้จะตายช้า ก็จะมีบำนาญใช้ไปจนตาย ส่งเงินมาก ส่งเงินนาน ก็จะได้บำนาญมากกว่า ยาวนานกว่า
คนรุ่นหลัง จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ ผมยอมรับได้ครับ
คนแก่ต้องแฟร์กับคนรุ่นหลัง
Pay as you go.