6 ก.พ. ประชาธิปัตย์เตรียมปราศรัยใหญ่ที่ One Bangkok

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ระบุว่า ปราศรัยใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ พบกัน 6 กุมภาพันธ์ 69 ที่ One Bangkok

บัตรสีชมพู เข้าคูหา กาเบอร์ 27 เลือกพรรคประชาธิปัตย์