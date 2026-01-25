อย.เตือน ปชช.ระวังอันตรายจากปากกาฉีดลดน้ำหนัก เสี่ยงผลข้างเคียงรุนแรง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แจ้งเตือนประชาชนเรื่องการใช้ “ปากกาฉีดลดน้ำหนัก” ที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดีย อย่าหลงคำโฆษณาชวนเชื่อ ไม่มียาวิเศษใดที่ทำให้น้ำหนักลดได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน การลดน้ำหนักที่ถูกต้องมาจากการปรับพฤติกรรม
“ปากกาฉีดลดน้ำหนัก” เป็นยากลุ่ม Glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP-1 RA) ซึ่งในไทยอนุมัติสำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ ลดน้ำหนักในผู้มีภาวะอ้วนภายใต้การวินิจฉัยและการดูแลของแพทย์เท่านั้น‼️ไม่ใช้เพื่อความสวยงามในบุคคลทั่วไป เพราะหากใช้ไม่ถูกต้อง อาจทำให้น้ำหนักดีดกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เสี่ยงผลข้างเคียงรุนแรง เช่น น้ำตาลในเลือดต่ำ ไตวาย ถุงน้ำดีอักเสบ ภาวะซึมเศร้า กล้ามเนื้อฝ่อลีบ โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต ไทรอยด์ หรือ โรคต่อมไร้ท่อ
ปัจจุบัน อย. อยู่ระหว่างเสนอให้ยากลุ่ม GLP-1 RA จาก “ยาอันตราย” ให้เป็น “ยาควบคุมพิเศษ” จำหน่ายเมื่อมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น และร้านขายยาต้องทำบัญชีรายงานการจำหน่ายเพื่อให้ตรวจติดตามได้ ที่ผ่านมา อย. ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายมาตลอด แต่ยังพบการนำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถร้องเรียนการโฆษณา หรือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสงสัยได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สายด่วน อย.1556 เฟซบุ๊ก FDAThai หรือ ไลน์ @FDAThai