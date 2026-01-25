"พิธา"ลั่นชนะครั้งนี้ต้องชนะให้เยอะ ชนะให้ยิ่งใหญ่ ชนะให้ยาว

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่ ชนะครั้งนี้ ต้องชนะให้เยอะ ชนะให้ยิ่งใหญ่ ชนะให้ยาว
1) เยอะแค่ไหน? -เยอะขนาดที่พรรคอันดับสอง
ไม่กล้าตั้งรัฐบาลแข่ง
2) ยิ่งใหญ่ขนาดไหน? - ยิ่งใหญ่ขนาดปราศจากข้อกังขา
ใสสะอาด ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ชนะด้วยศักดิ์ศรีของประชาชน
3) ยาวขนาดไหน? - ยาวขนาดที่
นายกเท้ง สมัยที่ 1 ธนาธร ปิยบุตร และเพื่อนอนาคตใหม่
ได้กลับมาครบทุกคน
ยาวขนาดที่ นายกเท้ง สมัยที่ 2
พิธา ชัยธวัช และเพื่อนก้าวไกล
ได้กลับมาครบทุกคน
8 กุมภา กา 46
ส่ง นายกเท้ง
เข้าทำเนียบรัฐบาล
พวกเขาตัดสิทธิ์ผมจากประชาชนได้ แต่ตัดความคิดถึงที่ผมมีต่อประชาชนไม่ได้